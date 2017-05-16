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Ayşe Hatun Önal dijital detoksa girdi

Şarkıcı, haftanın bir günü 24 saat boyunca telefonunu kapalı tutuyor, internetten uzak duruyor.

16.05.2017 - 08:14
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Ayşe Hatun Önal, dijital yorgunluktan mustarip. Şarkıcı, aşırı telefon trafiğinden strese girince bir arkadaşının tavsiyesiyle telefon detoksu yapmaya karar verdi.

Ayşe Hatun Önal dijital detoksa girdi

24 SAAT TELEFONUNU KAPATIYOR

Önal artık haftanın bir günü 24 saat boyunca telefonunu kapalı tutuyor. O gün internete girmiyor ve kesinlikle sosyal medya hesaplarından uzak duruyor.

Önal’ın yakın çevresine, “Uzun süredir sosyal medyanın olumsuz etkilerinin farkındaydım. Bir gün de olsa kendimi zaman ayırmak iyi hissettiriyor” dediği öğrenildi.

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