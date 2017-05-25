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Ayşe Hatun Önal'ın 6 yıl hapsi isteniyor

167 promil alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan Önal'ın 6 yıla kadar hapsi istendi.

25.05.2017 - 08:32
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"Olay" adını verdiği yeni şarkısı ile gündemde olan Ayşe Hatun Önal, 23 Nisan gecesi trafik çevirmesine takıldı. Sabah 04.30'da Ortaköy'de yapılan rutin kontrolde çevrilen şarkıcı, iddiaya göre önce alkolmetreyi üflemek istemedi. Fakat ünlü şarkıcı bir müddet sonra cihazı üfledi. Ünlü şarkıcı, 167 promil alkollü çıktı. Ehliyetine altı ay süre ile el konulan Ayşe Hatun Önal, 876 lira para cezasına çarptırıldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKTU

Yasalar gereği 100 promil üstü çıktığı için Gayrettepe Polis Merkezi'ne götürülen Ayşe Hatun Önal'ın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. İfadesi sonrası trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle savcılık tarafından Ayşe Hatun Önal'la ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda ünlü şarkıcı hakkında iddianame düzenlendi. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen Önal, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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