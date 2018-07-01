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Ayşe Işık kitabını ayağıyla imzaladı

Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden Ayşe Işık, kitabının imza töreninde kitapları ayağıyla imzaladı.

AA | 01.07.2018 - 22:17..
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Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle onlarca sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, Bodrum ilçesinde, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabı için imza günü düzenledi.

Ayşe Işık kitabını ayağıyla imzaladı

MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN AYAK PARMAKLARINI KULLANMAYI ÖĞRENDİ

Turgutreis D-Marin Yacht Kulüp'te düzenlenen etkinlikte, açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Ayşe Işık, 33. sergisinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kollarını 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kaybettiğini belirten Işık, "Bu benim ilk kitabım. İki yıldır kitabımla ilgili etkinlikler yapıyorum. Kitabımda hayatımı anlattım. Kimseye muhtaç olmamak için ayak parmaklarımı kullanmayı öğrendim. Her işimi kendim yapıyorum. Resim dışında da ihtiyaçlarımı yapıyorum. O yüzden rahatım." dedi.

İnsanların yorulduğunu düşündüğünü anlatan Işık, "Aslında hiç yorulmuyorum. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. Bugüne kadar yüzlerce resim yaptım. Boş kaldığım zaman resim yapıyor, ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Çok etkilendiğim manzaraları mutlaka evde yapıyorum." diye konuştu.

Ayşe Işık kitabını ayağıyla imzaladı

Ayşe Işık kitabını ayağıyla imzaladı

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