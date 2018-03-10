Ayşegül Aldinç Bali tatilinden döndü

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, yaşına rağmen hala oldukça fit bir görüntüye sahip. Aldinç'in bu fit görünümü geçtiğimiz günlerde arkadaşarıyla gittiği 10 günlük Bali tatilinde bir kez daha tescillendi.

BALİ TATİLİNDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Aldinç, sosyal medya hesabı üzerinden bu tatille ilgili fotoğraflar paylaştı. 10 günlük ada tatilinde Aldinç muson yağmurlarına da denk geldi.

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"KIŞTA YAZI YAŞAMAK ÇOK GÜZELDİ"

Sanatçı, geçirdiği tatille ilgili olarak, "Kışta yazı yaşamak çok güzeldi” diye konuştu.