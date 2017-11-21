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Ayşenur Parıldak'ın cezası belli oldu

Terör örgütüne üye olmaktan yargılanan, kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

21.11.2017 - 22:50
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Daha öne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmekten tutuklanan ve 9 ay sonra serbest kalan Ayşenur Parıldak'ın "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Ayşenur Parıldak'ın cezası belli oldu

"ÇOK YORULDUM"

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin son sözleri sorulan Parıldak, örgüte üye olmadığını, suçsuz olduğunu savundu. Beraatını istediğini belirten Parıldak, "Hakim bey, çok yoruldum. Bunu da göz önünde bulundurursanız sevinirim" dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Parıldak'ın suç işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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