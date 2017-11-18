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Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

Annesini kanserden kaybettikten sonra Dolunay dizisinin oyuncusu Ayumi, kanserle mücadele eden kanser savaşçıları için saçlarını bağışladı.

18.11.2017 - 00:13
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Annesini kanserden kaybettikten sonra beline kadar olan saçlarını 45 cm. kestirerek kemoterapi gören kanser savaşçıları için bağışlayan başarılı oyuncu, 4 teyzesinin de kanserle mücadele ettiğini belirterek, elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını söyledi.

Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

20 YILDIR TÜRKİYE'DE

'Bu dizide sizi çeken ne oldu?' sorusuna başarılı oyuncu Takano "Herşeyden önce ben Yapımcımız Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal'a çok güveniyorum. Uzun zamandır TV'de yoktum. Bazı sorunlar vardı. İnancımı kaybetmiştim. 20 yıldır Türkiye'deyim ama çok şeyler değişti. Fatih Bey'in işi, tatlı da bir iş. Tereddüt etmeden kabul ettim, hatta ben daha çok istedim bu projede olmayı. Umarım onlarda memnundur." dedi.

Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

"YABANCI OYUNCULUĞUN ZORLUKLARI DA VAR"

Yabancı oyuncu olmanın zorlukları da olduğunu belirten Ayumi Takano, sinema projesi var mı sorusuna "Bu ülkede yabancı oyuncu olduğum için her dizide, her sinema filminde, her tiyatro oyununda bana rol çıkmıyor. O yüzden bana gelen rol tekliflerini güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Her işe de tabi atlamıyorum. Seçiciyim çok. İyi bir sinema filmi olursa girerim tabi ki..." dedi.

Tiyatro oyunu çevirisi yaptığını da söyleyen Ayumi Takano, "Bu aralar yeni bir Çağdaş Japon Oyunu hazırlıyorum" dedi.

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Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

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