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Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isterlerken boğularak can veren 7 Afgan'dan 6'sının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

DHA | 21.05.2018 - 09:28..
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Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 5 gün önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı, 7 kişi boğularak can verdi.

CENAZELERİ KIRŞEHİR'E GETİRİLDİ

Kimlik tespiti ve otopsinin ardından yapılan 2’si çocuk olmak üzere 6 Afgan göçmen cenazesi dün Kırşehir’e getirildi.

Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi

Kimlik tespiti yapılan ve Kırşehir'de ikamet edikleri öğrenilen; Rahmatullah Jabarkheil (39), Abdul Jalal Ghanizada (8), Ferdos Hassani (16), Soma Jabarkheil (17), Khadija Ghanizada (55), Mohammad Musawer Ghanizada'nın (5) cenazeleri, Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 1 kişinin ise kimlik tespiti henüz yapılamadı.

Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi

Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi

Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi

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