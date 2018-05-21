Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 5 gün önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı, 7 kişi boğularak can verdi.

CENAZELERİ KIRŞEHİR'E GETİRİLDİ

Kimlik tespiti ve otopsinin ardından yapılan 2’si çocuk olmak üzere 6 Afgan göçmen cenazesi dün Kırşehir’e getirildi.

Kimlik tespiti yapılan ve Kırşehir'de ikamet edikleri öğrenilen; Rahmatullah Jabarkheil (39), Abdul Jalal Ghanizada (8), Ferdos Hassani (16), Soma Jabarkheil (17), Khadija Ghanizada (55), Mohammad Musawer Ghanizada'nın (5) cenazeleri, Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 1 kişinin ise kimlik tespiti henüz yapılamadı.









