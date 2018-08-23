taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1083
Euro
7.04845
Altın
1187.295
Borsa
90185.99

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 53 kaçak yakalanarak göçmen idaresine gönderildi.

DHA | 23.08.2018 - 20:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Çıplak Adası mevkiinde Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bota operasyon düzenledi.

53 GÖÇMEN

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 8 Botu, aşırı insan yükü nedeniyle alabora olmak üzere olan lastik bottakileri kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, daha sonra Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

331
Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

149
Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor

Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor

208
Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

218
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

111
Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

172
Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor

Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM