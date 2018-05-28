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Azerbaycan Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor

Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor.

AA | 28.05.2018 - 09:59..
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Aliyev, anıta çelenk bıraktı.

ALİYEV'E KUTLAMA MESAJLARI

Cumhuriyet Günü dolayısıyla Özbekistan, İtalya, Finlandiya, Güney Kore, İsviçre, İsveç, Sudan, Fas, Yunanistan, Küba, Macaristan, İspanya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Çin, Rusya, Romanya, Kazakistan, Litvanya, ABD, Almanya, Kırgızistan, Mısır, Tacikistan, Ukrayna, Türkmenistan, Belçika, Hindistan, Norveç, Suudi Arabistan, Lübnan, İran, Hırvatistan gibi çok sayıda ülkeden Cumhurbaşkanı Aliyev'e kutlama mesajları gönderildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

BAĞIMSIZLIĞI İLK TANIYAN OSMNALI OLMUŞTU

28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti. Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor

İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, yardıma gönderildi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda 1.130 şehit verdi.

DOĞU'NUN İLK DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan'da kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi basıldı. Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde, ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı. Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor

Azerbaycan Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor

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