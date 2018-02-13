taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7966
EURO
4,6722
ALTIN
161,83
PETR
62,9600

Azerbaycan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyor

Azeri vekil Paşayeva, teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın hak olduğunu savunarak, Avrupa'nun ikiyüzlü davrandığını söyledi.

AA | 13.02.2018 - 07:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Azerbaycan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyor

PAŞA

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, terör destekçisi birçok ülkede rahatsızlığa neden olurken, Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

"TÜRKİYE HAKLI BİR MÜCADELE VERİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Bu PKK örgütünün ismini farklı bölgelerde değiştirseniz ne olur, bu zihniyet aynı zihniyettir. Bunlar PKK terör örgütünün kollarıdır. Türkiye yıllarca bunlarla mücadelede binlerce şehit verdi, binlerce insanımız katledildi. O yüzden Türkiye, haklı bir mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİL, TERÖRE DESTEK VERİYORLAR"

Paşayeva, "Afrin harekatı Türkiye'nin hakkıdır. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kararlarla Türkiye'nin, sınırlarının ve sınırlarında yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için Afrin'de terörle mücadele etmesi hukukudur. Batı da ve Avrupa da bunu çok iyi biliyor ancak işin çok üzücü tarafı odur ki bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin mücadelesine değil terör örgütlerine destek veriyor." dedi.

AVRUPA ÇOK İKİYÜZLÜ

Azeri vekil, "Almanya parlamentosunda terör örgütü fularları takıldı. Avrupa çok ikiyüzlü. Terörle mücadeleden bahsediyorsanız nerede olursa olsun karşısında durmanız gerekir. 'Terör, Türkiye'ye karşı olursa biz yokuz ama Türkiye'ye karşı bizim yanımızda olun.' yaklaşımı doğru değil. Bu yaklaşımla terörle mücadele olmaz. Biz bunu Hocalı'da, Karadağ'da yaşadık." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de PKK/YPG'nin sivil yalanı
Sosyal medyada Türk askeri hakkında karalama kampanyası başlatan terör sevicilerin yalanlarını bölgede çekilen bir fotoğraf ortaya çıkardı.
Şehide haciz olayında davacı konuştu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Afrin yanıtı
Afrin'e girilmemesi gerektiğini belirten CHP Lideri'ne cevap veren Bahçeli, "Kapısına kadar gelmişler. ‘Pardon dönelim’ mi diyecekler?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lastikçi esnafıyla sohbeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

117
Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

177
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

96
ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

37
İsrail: Batı Şeria'nın ilhakı için ABD ile görüştük

İsrail: Batı Şeria'nın ilhakı için ABD ile görüştük

29
Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

16
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM