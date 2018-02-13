Azerbaycan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, terör destekçisi birçok ülkede rahatsızlığa neden olurken, Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

"TÜRKİYE HAKLI BİR MÜCADELE VERİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Bu PKK örgütünün ismini farklı bölgelerde değiştirseniz ne olur, bu zihniyet aynı zihniyettir. Bunlar PKK terör örgütünün kollarıdır. Türkiye yıllarca bunlarla mücadelede binlerce şehit verdi, binlerce insanımız katledildi. O yüzden Türkiye, haklı bir mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİL, TERÖRE DESTEK VERİYORLAR"

Paşayeva, "Afrin harekatı Türkiye'nin hakkıdır. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kararlarla Türkiye'nin, sınırlarının ve sınırlarında yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için Afrin'de terörle mücadele etmesi hukukudur. Batı da ve Avrupa da bunu çok iyi biliyor ancak işin çok üzücü tarafı odur ki bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin mücadelesine değil terör örgütlerine destek veriyor." dedi.

AVRUPA ÇOK İKİYÜZLÜ

Azeri vekil, "Almanya parlamentosunda terör örgütü fularları takıldı. Avrupa çok ikiyüzlü. Terörle mücadeleden bahsediyorsanız nerede olursa olsun karşısında durmanız gerekir. 'Terör, Türkiye'ye karşı olursa biz yokuz ama Türkiye'ye karşı bizim yanımızda olun.' yaklaşımı doğru değil. Bu yaklaşımla terörle mücadele olmaz. Biz bunu Hocalı'da, Karadağ'da yaşadık." diyerek sözlerini sonlandırdı.