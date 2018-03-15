Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret eden Atatürk Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için yazdıkları mektupları kendisine teslim etti.

AZERBAYCANLI ÇOCUKLAR DA MEHMETÇİK'E HAYRAN

Azeri öğrencilerin bu anlamlı davranışı Türk heyetinde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrencilerin, Azerbaycan bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim ve Mehmetçik için yaptıkları resimler ile yazdıkları mektupları askerlerimize ulaştıracaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, çocukları öperek kutladı.