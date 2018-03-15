taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.593
USD
3,8808
EURO
4,8038
ALTIN
165,40
PETR
64,8000

Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı

Azerbaycanlı çocuklar, bir dizi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım'a mektup verdi. Mektuplar Mehmetçik için...

AA | 15.03.2018 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret eden Atatürk Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için yazdıkları mektupları kendisine teslim etti.

Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı

AZERBAYCANLI ÇOCUKLAR DA MEHMETÇİK'E HAYRAN

Azeri öğrencilerin bu anlamlı davranışı Türk heyetinde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrencilerin, Azerbaycan bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim ve Mehmetçik için yaptıkları resimler ile yazdıkları mektupları askerlerimize ulaştıracaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, çocukları öperek kutladı.

Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı

Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran'da sokaklar karıştı: Kadınlar başörtülerini yakıyor
Ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan kadınlar, yakılan ateşlere başörtülerini atarak yasakların kaldırılmasını istedi.
ABD'de silah karşıtı protesto
ABD'de birçok eyalette silah karşıtı öğrenciler sokaklara çıkarak, ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle Trump yönetimi ile Kongreye çağrıda bulundu.
Rumlar Türkiye'ye karşı AB'yi yanına çekmeyi hedefliyor
Akdeniz'de yaşanan doğalgaz gerilimine ilişkin Rum basınında çıkan haberlerde, Türkiye ile başa çıkılamayacağına dikkat çekildi.
Avustralya'da düşen helikopterin pilotu bulunamadı
Batı Avustralya'da okyanusa helikopter düştü. Helikopterin yolcusu kurtarılırken, pilot için arama çalışmaları devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

26
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

55
YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

12
Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

22
Kuzey Irak'ta PKK hedefleri bombalandı

Kuzey Irak'ta PKK hedefleri bombalandı

28
Rumlar Türkiye'ye karşı AB'yi yanına çekmeyi hedefliyor

Rumlar Türkiye'ye karşı AB'yi yanına çekmeyi hedefliyor

18
Nejat İşler galaya alkollü geldi

Nejat İşler galaya alkollü geldi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM