Azeri vekil: AKPM'nin Türkiye kararını kınıyoruz

Azerbaycan Meclisinin bugünkü oturumunda konuşan Paşayeva, Türkiye'ye karşı önyargılı, adaletsiz yaklaşımın büyük şaşkınlık yarattığını belirtti. Paşayeva konuşmasına şöyle devam etti:

"ALINAN KARARI KINIYORUZ"

"Azerbaycan olarak kardeş Türkiye'ye karşı alınan bu kararı kınıyoruz. Azerbaycan çifte standartları ile sık sık boğuşan bir ülke, ne yazık ki, Avrupa terörle mücadelede, işgalcilere karşı mücadelede hiçbir zaman Azerbaycan'a destek vermedi ve bugün de terörle mücadele eden Türkiye'ye destek vermiyor, tam aksine terörle mücadele eden Türkiye'ye karşı haksız kararlar alıyor.'' dedi.