Azerbaycan vekili harekâta 'istila' denmesine karşı çıktı

Azerbaycan Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Prof. Samad Seyidov, sosyal medya hesaplarında “Yaşasın bir millət, iki dövlət” sloganıyla yaptığı paylaşımıyla Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi.

'İSTİLA' TANIMINA KARŞI ÇIKTI

Bazı meclis üyelerinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raporunda harekatın 'istila' olarak tanımlanması önerisine tepki gösteren Seyidov paylaşımında şunları söyledi:

"TERÖR AVRUPA SINIRINDA KANSERDİR"

“Burada bazen çok tuhaf yaklaşımlar görüyorum. Hepimiz bugün terörden çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda ‘istila’ veya ‘müdahale’ diyemeyiz.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİMİZE İHTİYACI VAR"

Türkiye’nin yaptığı, iki terör örgütü olan DAEŞ ve PKK ile mücadeledir. Bunlar Avrupa insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekâta istila denemez. Türkiye’nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye’nin bunu başaracağını umuyorum.”