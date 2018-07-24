Azez'de MİT, TSK ve ÖSO'dan ortak operasyon

İstihbarat ekiplerinin takibindeki teröristlerin hazırladığı bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı. Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi.

GİZLİ BÖLMELERDEN PATLAYICILAR ÇIKTI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.