Aziz Nikolaos'a dua edip dilek tutuyorlar

Hristiyan hacıların ve turistlerin ilgisi odağı Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (St. Nicholaos) Kilisesi, kentte en fazla ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Kilise, 18 yıldır Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Gökyazı Mahallesi'ndeki "Noel Baba" olarak adlandırılan Myra Piskoposu Aziz Nikolaos'ın yaşadığı, görev yaptığı ve gömüldüğü Nikolaos ya da Myra Kilisesi, 1989 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor.

DUVARLAR BEĞENİ İLGİ ÇEKİYOR

Bir Likya yerleşimi olan Myra antik kentinin parçası durumundaki Aziz Nikolaos Kilisesi mimari üslubu ve süslemeleri ile orta Bizans dönemi kilise mimarisinin bugüne kadar ulaşmış en seçkin örneği. 2000 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan kilisedeki duvar resimleri büyük beğeni topluyor.

DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI

Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda bazilika formunda inşa edilen kilise, zaman içinde birçok değişikliğe uğruyor. Arapların tahrip ettiği kiliseyi, Bizans İmparatoru Konstantinos onarıyor. Aziz Nikolaos Kilisesi, 1962 yılından itibaren yapılan çalışmalarla bugünkü halini alıyor.

MANEVİYATININ ÖNEMİ

Sadece tarihi değil, din merkezi olması açısından da önem taşıyan kilise, geçmişte Akdeniz rotasından Kudüs'e giden hacıların mutlaka uğradıkları bir yer olarak biliniyor.

Ortaçağ boyunca Aziz Nikolaos'ın mezarını barındırması açısından da ayrı bir öneme sahip bulunuyor. Geçmişte yardım severliği ile ünlenen azizden dilekte bulunup, şifa istenirken, bugün de kiliseyi ziyaret eden yabancı turistler, lahit önünde dua ediyor.

Rehber eşliğinde kiliseyi gezen yerli ve yabancı turistler Aziz Nikolas'ın hayatı, kilise ve bölge hakkında bilgi alıyor.

AİLE MEZARLIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Kilisedeki kazı çalışmalarına 28 yıl önce asistanken başlayan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, bugün kazı başkanı olarak görev yapıyor.

Kazının en eski üyesi olmasının çalışmaların daha sağlıklı ilerlemesini sağladığını ifade eden Sema Doğan, her yıl gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla yeni tarihi ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıktığını belirtti.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Yulia Mathem, Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Aziz Nikolaos'un ve kilisenin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Mathem, "Nikolaos, yardım sever, insanlara yardım eden biri. Gerçekleştirdiği mucizeler, yaptığı iyilikler hepimiz tarafından bilinir. Antalya'ya gelince kiliseyi de gezmek istedim. Çok güzel bir atmosferle karşı karşıyayım. Duvardaki resimler büyüleyici. Aziz Nikolaos'ın mezarının da burada olduğu bilinmekte. Ben de burada dua ettim." diye konuştu.