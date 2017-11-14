taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8720
EURO
4,5217
ALTIN
158,94
PETR
62,9400

Baba Bush 16 yaşındaki bir kızı da taciz etmiş

Rosyln Corrigan adlı bir kadın, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından taciz edildiğini söyledi.

14.11.2017 - 09:41
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'yi kasıp kavuran taciz, tecavüz ve cinsel saldırı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. ABD'de yayınlanan Time dergisine konuşan Corrigan, bir diğer eski başkan George W. Bush'un babası, George H.W. Bush'un 2003'te kendisini taciz ettiğini söyledi.

Baba Bush 16 yaşındaki bir kızı da taciz etmiş

"FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE TACİZ ETTİ"

Corrigan olayın Teksas eyaletinde, babasının da aralarında bulunduğu CIA çalışanları ile baba Bush'un toplantısı sırasında yaşandığını anlattı.

Annesiyle birlikte Bush'un yanında fotoğraf çekimi için poz verdiklerini anlatan kadın, "Tam fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı ve kalçamı sıktı. Fotoğrafta da görülebileceği gibi ağzım açık kalmıştı." dedi.

"ABD BAŞKANINA NE DİYEBİLİRDİM Kİ?"

Yaşadığı şoku tarif edemeyen Corrigan, "Tam anlamıyla dehşete kapılmıştım… Hiçbir şey yapamadım. Sadece bir çocuktum." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Corrigan sözlerine, "Bir genç kız eski ABD başkanına ne diyebilirdi ki? 'Hey dostum bana öyle dokunamazsın!' mı diyecektim?" diyerek devam etti.

BABA BUSH'UN GÜNAH DEFTERİ

ABD'de başlayan ve dalga dalga büyüyerek Baba Bush'a kadar gelen skandallar silsilesinde, eski Başkan'ın da günah defteri oldukça kabarık.

Baba Bush 16 yaşındaki bir kızı da taciz etmiş

Daha önce aralarında ABD'li yazar Christina Baker Cline ve ünlü oyuncu Heather Lind'in de bulunduğu 6 kişi, Baba Bush'un kendilerini taciz ettiğini açıklamış, Bush'un eski danışmanı da bu iddiaları doğrulayarak ABD Başkanı'nın bazı kadınlara uygunsuz biçimde dokunduğunu belirtmişti.

Baba Bush 16 yaşındaki bir kızı da taciz etmiş

İlginizi Çekebilir
İran'da depremin ağır bilançosu
İran'da depremin bilançosu gün geçtikçe artıyor. Büyük yıkımın yaşandığı bölgede ölü sayısı 45 yaralı sayısı 7 bine yükseldi.
UNESCO: ABD, 2011'den beri payını ödemiyordu
UNESCO'nun Genel Direktörü Audrey Azoulay, "ABD, UNESCO'nun başlangıcı ve sonu değildir." dedi.
Trans öğrencisine kız diyen öğretmen açığa alındı
İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde bir matematik öğretmeni, cinsiyet değiştirip erkek olan öğrencisine ‘kız' dediği için görevinden alındı
Koyunların otobanda faciaya neden olduğu an
Çin'de otobana çıkan koyunlar, önce zincirleme kazaya, sonra da tırın sürücüleri ezmesine neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

13
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

114
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

64
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

32
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

41
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

138
Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM