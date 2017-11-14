Baba Bush 16 yaşındaki bir kızı da taciz etmiş

ABD'yi kasıp kavuran taciz, tecavüz ve cinsel saldırı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. ABD'de yayınlanan Time dergisine konuşan Corrigan, bir diğer eski başkan George W. Bush'un babası, George H.W. Bush'un 2003'te kendisini taciz ettiğini söyledi.

"FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE TACİZ ETTİ"

Corrigan olayın Teksas eyaletinde, babasının da aralarında bulunduğu CIA çalışanları ile baba Bush'un toplantısı sırasında yaşandığını anlattı.

Annesiyle birlikte Bush'un yanında fotoğraf çekimi için poz verdiklerini anlatan kadın, "Tam fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı ve kalçamı sıktı. Fotoğrafta da görülebileceği gibi ağzım açık kalmıştı." dedi.

"ABD BAŞKANINA NE DİYEBİLİRDİM Kİ?"

Yaşadığı şoku tarif edemeyen Corrigan, "Tam anlamıyla dehşete kapılmıştım… Hiçbir şey yapamadım. Sadece bir çocuktum." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Corrigan sözlerine, "Bir genç kız eski ABD başkanına ne diyebilirdi ki? 'Hey dostum bana öyle dokunamazsın!' mı diyecektim?" diyerek devam etti.

BABA BUSH'UN GÜNAH DEFTERİ

ABD'de başlayan ve dalga dalga büyüyerek Baba Bush'a kadar gelen skandallar silsilesinde, eski Başkan'ın da günah defteri oldukça kabarık.





Daha önce aralarında ABD'li yazar Christina Baker Cline ve ünlü oyuncu Heather Lind'in de bulunduğu 6 kişi, Baba Bush'un kendilerini taciz ettiğini açıklamış, Bush'un eski danışmanı da bu iddiaları doğrulayarak ABD Başkanı'nın bazı kadınlara uygunsuz biçimde dokunduğunu belirtmişti.