Baba kaza yaptı, oğlu paraları aradı

Bir grup biliadamı, üç yıl önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını bulduğunu açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla THY uçağında çocuklar hosteslik yaptı.

Deneyimli teknik direktör, Galatasaray'ı en büyük zaafı olan hava toplarından vurmayı planlıyor.

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Ankara ve Bolu beyaza büründü

Ankara ve Bolu başta olmak üzere yurdun büyük gölümü 23 Nisan gününe yoğun kar yağışı ile uyandı.