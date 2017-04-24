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Baba Le Pen'den kızına övgü: Ben ayrıştırıcıydım

İlk tur oylamalarının belli olmasının ardından baba Le Pen de konuştu.

24.04.2017 - 12:06
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İlk tur oylamasında partisi adına bir ilke imza atarak 7 milyondan fazla insanın desteğini alan ve yüzde 21.53 oy oranına ulaşan Le Pen, ilk konuşmasında sonuçların ‘halkı Elysee Sarayı’na taşımanın ilk adımı’ olarak tanımladı.

Kendisinin halkın adayı olduğunu belirten Le Pen, rakibi Macron’un ise uluslararası lobi ve finans çevrelerinin desteğiyle Fransa için bir yıkım olacağını iddia etmişti.

Baba Le Pen'den kızına övgü: Ben ayrıştırıcıydım

BABA LE PEN’DEN KIZINA ÖVGÜ

Le Pen’in babası ve Ulusal Cephe’nin lideri Jean-Marie Le Pen ise sonuçları, “Ben kızım Marine’e göre daha ayrıştırıcı biriydim. Marine, birleştirmeyi başardı” sözleriyle değerlendirdi.

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