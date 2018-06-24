Babaannesini sandığa kucağında taşıdı

Adıyaman'da bir kadın alzaymır hastası annesinin kullandığı oy pusulasını yırttı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.

Sandıklar henüz kapanmadı ama bazı sonuçlar belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun kaybı ortada...

1 Muharrem İnce oyunu kullandı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

2 Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor Sabah akşam 'oylarımız çalınacak, rakamlar önceden belli' propagandasını yayanların kendi partilerinde rakamlar önceden belli.

3 Kılıçdaroğlu oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.

4 Başbakan Yıldırım oyunu kullandı Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.

5 Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.

6 Abdullah Gül oyunu kullandı 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere üzere İstanbul Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na, eşi ile birlikte geldi.