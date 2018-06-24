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Babaannesini sandığa kucağında taşıdı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Mustafa Kıran, 86 yaşındaki babaannesini oy kullanması için Kudret Kıran'ı kucağında götürdü.

DHA | 24.06.2018 - 16:53..
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki sandıkta oyunu kulanacak olan 86 yaşındaki Kudret Kıran, torunu Mustafa Kıran'ın kucağında okula geldi.

SAKAT NİNESİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Araçla okulun bahçesine kadar getirdiği babaannesi Kudret Kıran'ı kucağına alan Mustafa Kıran, nenesini oyunu kullanacağı sandığa kadar kucağında taşıdı. Mustafa Kıran, kimlik kontrolünden sonra babaannesini kapalı kabine kadar taşıyarak oyunu kullanmasını sağladı. Daha sonra aynı şekilde babaannesini kucağına alarak okul bahçesindeki aracına kadar geri götürdü.

Babaannesini sandığa kucağında taşıdı VİDEO

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