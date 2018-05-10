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Babasından izinsiz otomobil alan çocuk direğe çarptı

Elazığ Palu'da babasından izinsiz aldığı otomobille gezerken aydınlatma direğine çarpan E.Ş. yaralandı.

DHA | 10.05.2018 - 16:26..
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Palu'da ailesi ile birlikte yaşayan E.Ş., evlerinin önündeki 06 BG 1234 plakalı otomobili, babasından izinsiz alıp, arkadaşı Y.S. (16) ile birlikte gezmeye çıktı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

E.Ş., saat 13.20 sıralarında Kültür Mahallesi, Hacı Yasin Bulvarı'nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma, sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Babasından izinsiz otomobil alan çocuk direğe çarptı

TEDAVİYE ALINDI

Takla atıp, ters dönen aracın sürücüsü yaralanırken, arkadaşı yaralanmadı. Yaralı E.Ş., Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Babasından izinsiz otomobil alan çocuk direğe çarptı

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