Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

1 Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor Şehir Tiyatroları'nın gelenek haline getirdiği Yaz Oyunları 2 Haziran Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

2 Huzur ve tevazunun merkezi: Sancaklar Camii İstanbul'un merkezinde onca cami varken neden Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii'nin adını veriyoruz diye soruyorsunuz tabii, ancak bu camii sıradan bir mahalle camisinden oldukça farklı.

3 ABD'li aileden oğula dava: Evi terk et ABD'de anne- baba, kendi evine taşınmayan 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdi. Anne-babayı haklı bulan yargıç, 30 yaşındaki adamın kendi evine taşınmasına hükmetti.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

5 Beşiktaş'a Japon sağ bek Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Gökhan Gönül'e alternatif olarak Gotoku Sakai'yi transfer edecek.

6 İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’da yaşanan kriz sonrasında bölgede kalmayı başarabilen son Müslümanlara ve Myanmar’ın diğer bölgelerine Ramazan yardımları ulaştırmaya devam ediyor.