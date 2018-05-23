taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.915
USD
4,8866
EURO
5,7260
ALTIN
203,56
PETR
78,9700

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

Sivas'ta çiftçilik yapan Turan M., sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

DHA | 23.05.2018 - 14:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas'ta, çiftçi Turan M. (25), tartıştığı babası Ali M.'ye (55) av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Ali M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 10.00 sıralarında, kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Gölü kenarındaki çiftlik evinde meydana geldi. Ali M. ile çiftçilik yapan oğlu Turan M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

BABASINA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Turan M., evde bulunan av tüfeğini alıp, babasına ateş etti. Karnının çeşitli bölgelerine saçma isabet eden Ali M. ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ali M.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Ali M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Turan M. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’da yaşanan kriz sonrasında bölgede kalmayı başarabilen son Müslümanlara ve Myanmar’ın diğer bölgelerine Ramazan yardımları ulaştırmaya devam ediyor.
Siirt’te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Siirt’in Baykan ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü
MHP lideri Bahçeli, cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti.
Ünal: İstanbul mitingimizi ittifak olarak planlıyoruz
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerine yönelik mitinglerini MHP ile ortak yapacaklarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1058
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

213
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

652
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

684
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

392
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

263
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM