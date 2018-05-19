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Babasını, eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, babasını, eşini ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

AA | 19.05.2018 - 17:57..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde babasını, eşini ve iki çocuğunu silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Bir süredir işsiz ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Hamza S., eşi Havva S., kızı Rümeysa S.  ve oğlu Süleyman S.  ile Mudanya ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'ndeki babası Hasan S'nin  evine gitti.

Babasını, eşini ve iki çocuğunu öldürdü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hamza S, ailesiyle iftar yaptıktan sonra yanındaki tabancayla evde rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Hasan S, Havva S, Rümeysa S. ve Süleyman S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerine teslim olan katil zanlısı Hamza S. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlı Hamza S, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hamza S, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna da "Namusum için" cevabını verdi.

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