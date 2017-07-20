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Babasının fabrikasını yaktı

Denizli'de, 24 yaşındaki Tolga Erten, babasına ait yatak fabrikasını canlı yayında kundaklayıp yaktı.

20.07.2017 - 05:21
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Olay saat 22.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Atıl Yatak Yayı ve İmalatı Fabrikası'nda meydana geldi.

Babasının fabrikasını yaktı

TÜFEKLE FABRİKAYA GELDİ

Babasıyla arasında sorun olan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Tolga Erten, iddiaya göre tüfekle fabrikaya geldi. Fabrikaya girmeye çalışan Erten'e, yan fabrikanın bekçisi müdahale etmek istedi ancak Erten, tüfekle havaya ateş edip, bekçiyi korkutarak uzaklaştırdı.

Babasının fabrikasını yaktı VİDEO

BABASI ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Fabrikaya girdikten sonra babası Hayri Erten'i Whatsapp uygulamasından görüntülü aradı. Fabrikayı yakacağını söyleyen Erten'i,  babası yapmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Tolga Erten, fabrikayı benzin  dökerek kundaklayıp, yangın çıkardı.

GÖZALTINA ALINDI

Babanın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Erten, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Babasının fabrikasını yaktı

YANGINA 18 ARAÇ MÜDAHALE ETTİ

Kundaklanan fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 18 araç ve 40 personel ile müdahale etti. Alevlere teslim olan fabrika tamamen yandı.

3 MİLYON LİRALIK ZARAR

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak diğer fabrikalara sıçramadan söndürdü. Fabrikada yaklaşık 3 milyon lira hasarın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, fabrika girişinde de bir av tüfeği kartuşu bulundu.

Babasının fabrikasını yaktı

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