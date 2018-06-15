taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7391
EURO
5,5042
ALTIN
195,86
PETR
74,3100

Bacakları kesilen yavru köpek öldü

Sakarya Sapanca'da ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı.

DHA | 15.06.2018 - 17:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İnsanoğlu yaptığı katliamlarla dünyada yaşayan canlının sadece kendisi olduğunu ve diğer canlılara yaşama hakkı vermediğini bir kez daha kanıtladı.

KÖPEK ÖLDÜ

Yavru köpek, İstanbul Ataşehir'de bulunan havyan hastanesine getirilmişti. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız beirtmek isteriz.  Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı.  Kendisini kaybettik" dedi.

Bacakları kesilen yavru köpek öldü

VETERİNER 15 GÜN KRİTİK DEMİŞTİ

Veteriner doktor Berktuğ Çiftçi, ameliyat öncesinde şunları söylemişti: "Hayvanın muayenelerini yaptıktan sonra ayaklarının bandajları alındı ve ağrı kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye başladı. Bu iyi bir gelişmedir hayvan için. Bugün için de açıkta kalan yaraların tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız. 15 günlük kritik bir sürecimiz var. Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı  düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız.  Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız."

Bacakları kesilen yavru köpek öldü


"İNSAN TARAFINDAN YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR"

"Tabii ki de hayvanın bu operasyonu kaldırabilmesi de önemli" diyen Bertuğ Çiftçi, "Şu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedii.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

146
Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

59
Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

96
İngiltere'de Bayram coşkusu

İngiltere'de Bayram coşkusu

88
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

75
Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

88
Mesut Özil'in bayram mesajı

Mesut Özil'in bayram mesajı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94