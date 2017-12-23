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BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 11:44..
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BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

BABE

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı koruyan ve kutsal emanetleri güvenli bir şekilde İstanbul'a taşıyan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

"SENİN CEDDİN NEREDEYDİ"

Zayed'in küstah sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey zavallı, Fahrettin Paşa Medine'yi korurken senin ceddin neredeydi?" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAYACAK HAMLE

BAE-Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verildi.

Çankaya'da bulunan BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.

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