BAE, İran ile ilişkilerini kese Fas'a destek verdi.

İran'ın iç işlerine karıştıklarını ve buna son vermek istediklerini belirten Fas yönetimi, diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar vermişti. Yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapan BAE, Fas'a destek olduğunu duyurdu.

"İYİ VE KÖTÜ GÜNDE FİKRİMİZ SABİT"

Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin, ulusal konularda ve İran'ın iç işlerine karışmasına karşı koymada Fas'ın yanında yer aldığını vurgulayan Karkaş, "Fas'a yönelik politikamız ve desteğimiz köklü bir tarihi mirastır. İyi günde de kötü günde de tutumumuz sabittir." ifadesini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

BAE, İRAN'A HİZBULLAH ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söylemişti.

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.