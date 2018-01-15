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BAE Şeyh Abdullah'ın alıkonulduğu haberlerini yalanladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Abu Dabi'de alıkonulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

AA | 15.01.2018 - 02:51..
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BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü." ifadesini kullandı.

BAE Şeyh Abdullah'ın alıkonulduğu haberlerini yalanladı

Yetkilinin açıklamasında, Şeyh Abdullah'ın tasarruflarında özgür olduğu vurgulanarak, "Şeyh Abdullah, ülkeden ayrılmak isteğini ifade etti ve bunu engelleyen herhangi bir müdahale olmaksızın tüm prosedürler kolaylaştırıldı." denildi.

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