taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1079
Euro
7.0265
Altın
1190.0795
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.703

Bağcılar'da yan yatan binaya kontrollü yıkım

Bağcılar’da yanında yapılan inşaat alanındaki kazı çalışması nedeniyle çökme riski oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

DHA | 09.10.2018 - 20:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bağcılar'da yan yatan binaya kontrollü yıkım

Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'ta, bitişiğinde inşaat çalışması yapılan 5 katlı binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu. Bunun üzerine, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede önlem aldı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bağcılar'da yan yatan binaya kontrollü yıkım VİDEO

"RUHSAT VE İNŞAAT TEKNİKLERİ AÇISINDAN EKSİĞİ YOK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi. Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

3 metre yan yatan 5 katlı binanın yıkımı için çalışmalara başlandı. Ev sahipleri eşyalarını bile almadan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'ya 3 ATAK daha

TSK'ya 3 ATAK daha

46
TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

49
3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

4
Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

14
Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

0
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

1
Google sosyal ağını kapatıyor

Google sosyal ağını kapatıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM