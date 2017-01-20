Bağdat Caddesi'nde tehlikeli drift

Trafik magandaları, tüm hız sınırlamalarına rağmen Bağdat Caddesi'ni yine birbirine kattı. İki maganda bindikleri lüks araçlarla cadde üzerinde drift yapmaya başladı. Yolu adeta kapatan magandalar yaptıkları yanlama hareketiyle diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.

BİR ARACA ÇARPIYORDU

Bir maganda tehlikeli şovunu yaparken, yolda seyir halinde olan bir servis minibüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu. Son anda aracının hakimiyetini sağlayan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

O anlar, trafikte seyreden diğer sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağdat Caddesi'nde terör estirdiler