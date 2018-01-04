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Bağımlıyı zapt etmek için sedyeye bağladılar

Bolu'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle etrafa saldıran 50 yaşındaki Y.D.Ö sedyeye bağlanarak zaptedildi.

DHA | 04.01.2018 - 20:38..
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bağımlı

Bolu'da 50 yaşındaki Y.D.Ö. iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra Sağlık Mahallesi Kanalüstü Sokak üzerindeki evine gitti. Uyuşturucunun etkisini göstermesiyle Y.D.Ö., evin içinde fenalaşarak saldırgan tavırlar göstermeye başladı.

SEDYEYE BAĞLANDI

Evdekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri uyuşturucunun etkisindeki Y.D.Ö.'yü zapt edemeyince sedyeye bağladı. Y.D.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağımlıyı zapt etmek için sedyeye bağladılar

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