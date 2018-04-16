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Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

Türk Edebiyatı’nın özel şairlerinden Behçet Necatigil’in doğum günü; Kitap Ayracı olarak saygı ile anıyoruz.

Özel Haber | 16.04.2018 - 17:31..
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Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

behçet necatigil

Modern Türk Şiirinin önde gelen şairlerinden Behçet Necatigil, herhangi bir edebi akıma katılmamış, şiirlerini ve fikirlerini bağımsız dile getirmeyi tercih etmiştir. Kitap Ayracı olarak kendisini doğum gününde, hakkında bilgiler ve şiirlerinden 2 seçkiyle anıyoruz…

Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

BEHÇET NECATİGİL HAKKINDA

- Asıl adı Mehmet Behçet Gönül olan şair, 1951’de mahkemeye başvurarak “Necatigil” soyadını resmen aldı.

*

- Çocukluğunda geçirdiği adenit tüberküloz, onu daha da duyarlı hale getirmişti. Yazma hevesi de bundan sebep doğdu içine. Çok hevesliydi.

*

- 1927 – 1928 yılları boyunca “Küçük Muharrir” adını verdiği dergiyi elleriyle yazarak her hafta hazırladı ve 14 sayı boyunca arkadaşları ve aile üyelerine sundu. Bir yaz boyunca 12 sayısı daha çıkarmıştı.

Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

- Bu çabaları sonuç verdi ve Akşam gazetesi Çocuk Dünyası sayfasında “Küçük Muharrir” imzasıyla şiirler, küçük hikayeler yayımladı.

*

- Edebi değerdeki ilk şiiri “Gece ve Yas”ı ise, lise yıllarında “Behçet Necati” imzasıyla Varlık dergisinde yayımladı.

*

- Ali Nihat Tarlan ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisiydi. Divan ve Tanzimat Şiiri ile onlar sayesinde tanıştı.

Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

- Cahit Külebi, Öğretmen Okulu yıllarında en yakın arkadaşı oldu. Necatigil, 1940’ta artık bir öğretmendi.

*

- İlk şiir kitabı “Kapalı Çarşı”yı 1945’te yayımladı. Hayatı boyunca hem öğretmen, hem şair oldu.

*

- 1945 – 1955 yılları arasında yazdığı şiirler, gözlemlerini ve deneyimlerini dolaysız yoldan anşatan çağrışımlara kapalı şiirlerdi.

Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

- 1955’ten sonra öykü unsuru az, çağrışımlara açık şiirlerle dolu kitaplar yazdı. 1963’te radyo oyunları yazmaya başladı.

*

- Eski Toprak (1956) ile Yeditepe Şiir Armağanı'nı, Yaz Dönümü (1963) adlı kitabı ile Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü, Carl Zuetmayer'den çevirdiği “Kurtlar” adlı şiirle Türk Alman Derneği Çeviri Yarışması birincilik ödülünü aldı.

*

- Thomas Mann’dan Stefan Zweig’e pek çok Alman ve Norveçli yazar ve şairin eserlerini çevirdi.

*

13 Aralık 1979’da, kanser sebebiyle yaşamını yitirdi…

Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

GECE VE YAS

Dalarken gözümde yaş

Ben böyle sonsuz gama

Artıyor yavaş yavaş

Damlardaki ağlama.

Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında

SEVGİLERDE

Gizli bahçenizde

Açan çiçekler vardı,

Gecelerde ve yalnız.

Vermeye az buldunuz

Yahut vaktiniz olmadı.

Damla Karakuş

[email protected]

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