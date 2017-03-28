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Bahar alerjisi en çok İstanbul'u etkiliyor

Bahar ayları çim, ağaç ve yabani ot polenlerinin artması ile alerjik sorunları da beraberinde getiriyor.

28.03.2017 - 15:03
  1. Haberler
  2. Sağlık

BAHAR

Hava kirliliği, kalabalıklaşan şehirler gibi nedenlerle son 10 yılda artış gösteren alerjik rinit diğer adıyla bahar nezlesi Türkiye’de ise en çok İstanbul’da yaşayanları etkiliyor.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

Bahar alerjilerinin en sık görülen belirtileri arasında; hapşırma, gözlerde, burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve bazen de baş ağrısı yer alıyor. Bazı hastalarda ise işitme problemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük de görülebiliyor.

ALERJİDEN NASIL KORUNULMALI

- Klimalardaki filtreleri düzenli olarak değiştirin, bakımını yaptırın.

- Polen mevsiminde pencere ve kapıları kapalı tutun.

- Evinizin içindeki bitkileri uzaklaştırın.

- Evinizde tüylü hayvan beslemeyin.

- Kuştüyü yastık, yün yastık, yorgan, yatak yerine sentetik olanları kullanın.

- Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.

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