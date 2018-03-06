'Bahar alerjisi'ne dikkat

İlkbaharla birlikte ağaç ve bitkilerin çiçek açıp yapraklanmaya başladığını aktaran Prof.Dr. Özer, bitki tozları ve polenlerin alerjiye neden olabileceğini belirtti. Bu süreçte alerjisi olan kişilerin rahatsızlıklarının artabileceğini vurgulayan Özer, "Alerji nedeniyle burun tıkanıklığı, akıntı, gözlerde kaşınma, kızarıklık, boğazda kızarıklık, hapşırma, uyku bozukluğu, halsizlik gibi şikayetler olabilir." dedi.

BASİT BİR CİLT TESTİ

Tedavi için alerjinin nedenlerinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alerjiye karşı yapılacak tıbbi testler, uygun tedavi yöntemi belirlenmesi için önemli. Basit bir cilt testi yapılarak, kişinin neye karşı alerjisi olduğu saptanabilir. Tedavi olarak ortamdan uzaklaşmak da bir yöntem ama bu her zaman geçerli olmaz. Çünkü yaşadığınız kenti, çalıştığınız işyerini, okulunuzu, ailenizi hemen bırakıp gidemezsiniz.





ALERJİ AŞISI UZUN SÜRELİ BİR YÖNTEM

Tedavi olarak mesela burun, tuzlu suyla temizlenebilir. Burun spreyleri kullanabilir. Alerji aşısı da yapılabilir. Fakat aşı uzun süreli bir yöntemdir. Alerjik rahatsızlıkları olanlar, ev ve arabalarında pencereleri kapatabilir. Saç ve cildini yıkayabilir. Toz maskesi takabilir. Aldıkları önlem ve tedaviye rağmen şikayetleri sürenlerin mutlaka uzman hekime görünmesi gerekir."