Bahçede ders işliyorlar, kümesteki tavuklara bakıyorlar

Okul Müdürü Mehmet Gönen, Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve Matematik Öğretmeni Salih Yıldız önderliğinde okulun bahçesine doğa sınıfı ve kümes yaptı.

Sıcak havada daha rahat ortamda ders işlemeyi planlayan öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi sınıf araç ve gereçleri koyarak doğa sınıfı oluşturdu.

BOŞ ZAMANLARINI TAVUKLARA AYIRIYORLAR

Derslerini bu doğa sınıfında yapan öğretmen ve öğrenciler, teneffüs ve boş zamanlarını da okul bahçesindeki kümesteki tavuk ve ördeklerin bakımına ayırıyor. Öğrenciler sekiz tavuk, bir horoz ve üç ördeğin bulunduğu kümesteki hayvan sayısını artırmayı planlıyor.

"ÖĞRENCİLER DERSLERDE DAHA İŞTAHLI"

Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar, "Okulumuzun bahçesine Doğa Sınıfı yaptık. Doğa Sınıfı’nda öğrencilerimiz derslere daha iştahlı koşuyor. Daha iyi anlıyor, konuları daha iyi kavrıyorlar. Ayrıca bir kümes yaparak, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağladık. Zaten öğrencilerimiz köyde. Evlerinde de tavuk ve ördek var ama burada da besliyorlar. Sahipleniyorlar tavuklarımızı, ördeklerimizi. Kendileri yemliyorlar. Yumurtalarını da menemen yapıp bir güzel yiyoruz" diye konuştu.



