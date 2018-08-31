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Bahçeli af konusunda geri adım atmıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, af konusunun toplumsal bir sorun olduğunu ifade ederek, "Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez." dedi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 15:27..
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Bahçeli af konusunda geri adım atmıyor

MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Af gündemimizde yok” sözleri MHP’de de dikkatle izlenirken, MHP'nin, af teklifini TBMM'ye sunma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

'ŞARTLAR İNSAN HAKLARINA AYKIRI'

Milliyet'in haberine göre, MHP kulislerinde cezaevlerindeki kapasite sorunu ile tutuklu ve hükümlü sayısına işaret edilerek, af konusu gündemde tutulmaya devam ediliyor. Partililer koğuşlarda nöbetleşe uyuma gibi insan haklarına aykırı şartların bulunduğuna dikkat çekiyor.

"VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Devlet Bahçeli'nin af düzenlemesinden vazgeçmelerinin söz konusu olmayacağını, seçim beyannamesinde yer aldığı gibi sonuna kadar, aynı kararlılıkla takibini yapacaklarını dile getirdiği öğrenildi.

Bahçeli af konusunda geri adım atmıyor

"KENDİ TAKDİRLERİ"

Milletvekili sayısının 50 olduğunu ve yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Bahçeli, AK Parti'nin MHP'nin af isteği karşısındaki duruşunu, "kendi takdirleri" diye değerlendirdi.

"TOPLUMSAL BİR İHTİYAÇ"

Bahçeli konuyu"Af konusu toplumsal bir ihtiyaç haline geldi. Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez." şeklinde yorumluyor.

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