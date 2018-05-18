Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı'da gerçekleşen 'Zulme melanet Kudüs'e destek' mitingine katıldı.

"ALAYINA YAZIKLAR OLSUN"

Bahçeli mitingde yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmaycaktır.

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir."

Bahçeli: Alayına yazıklar olsun VİDEO