Bahçeli anket şirketlerine kızdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.

MHP Lideri, bu süreçte yapılan kamuoyu anketlerinde partisini baraj altı gösteren şirketlere oldukça kızgın.

"MHP OKYANUSLARI AŞA AŞA GELİYOR"

Anket şirketlerinin partisini küçük göstermeye çalıştığını savunan Devlet Bahçeli, "Şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, MHP okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor" ifadelerini kullandı.

MHP'Yİ KIZDIRAN ANKETLER