MHP lideri Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bahçeli, ABD Başkanı Trump ile ilgili soruya "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok." dedi. Yerel seçimlerin erken olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimlerini gündeme taşıyorlar, bu doğru değildir." yanıtını verdi.

Bahçeli: Erken seçim istemek doğru değil ViDEO

Bahçeli şöyle konuştu:

"EN GEÇ 31 MART'TA YAPILMALIDIR"

"Şu an Türkiye çok önemli ekonomi ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda, bazı çevreler seçimi gündeme getiriyorlar. Mahal idareler seçimini gündeme taşıyorlar. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak genel seçimlerde her zaman ifade ettiğimiz şekliyle ama şimdi 31 Mart 2019'da en geç mahal idareler seçimlerinin yapılması lazımdır. Bunu seçim takvimiyle ilişkilendirdiğinizde, 1 Ocak 2019'da mahal idareler seçim takvimine girmiş olacaktır.

"TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLER"

Hal böyle olunca, zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bine aşkın belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak, tamamen Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek olur. Bunun için mahal idareler seçimi zamanında yapılmalıdır.

Siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış olan adaylar, ya akrabalarıyla, ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlar da bulunmaktadır. Yani doğal bir ittifak adayın ve belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır.

"İSTERLERSE MİLLET İTTİFAKINI DENESİNLER"

Bazıları vardır hiç oy alamamaktadır, bazıları hiç beklenmediği yerden oy almaktadır. Bunu partiler arasında bir ittifak şeklinde yorumlayarak, işte birilerinin millet ittifakıyla tekrar yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz.

İsterse denesinler millet ittifakını... Değişik adaylar çıktığı zaman ne CHP ne de diğerleri o adaylar arasında bütünlük sağlamakta güçlük çekerler. İşin tabiatı bu."