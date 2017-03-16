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Bahçeli gündemi değerlendirdi

Barzani'nin EVET demesinin kendisini ilgilendirmediğini söyleyen MHP Lideri, "Ben milletimin iradesini esas alırım" dedi.

16.03.2017 - 08:16
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referanduma 31 gün kala gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ALMANYA HAYIR OYU VERECEĞİM DİYORSA.."

Barzani'nin referandum tercihi eleştirilerine cevap veren Bahçeli, milletinin iradesini esas aldığını söyledi.

Hürriyet'e konuşan MHP Lideri, "Barzani’nin evet oyu vermesini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Almanya ‘Hayır oyu vereceğim’ diyorsa, Barzani de ‘evet’ versin. Ben milletimin iradesini esas alırım. Yani CHP’nin hayırını bir başkasının evetini dikkate almak durumundayım. Bu ülkenin evladıyım ve burada siyaset yapıyorum.

PKK'NIN DURDUĞU YER İLE CHP'NİN DURDUĞU YER..

Ona bakarsan PKK’nın durduğu yer ile CHP’nin durduğu yeri nasıl izah edeceksin? Böyle mukayese olmaz. PKK ile Barzani ile bizi bir araya getirerek MHP’ye yöneltilen bir eleştiri kimin aklında varsa şeytani düşünüyor demektir.”

Bahçeli gündemi değerlendirdi

"BU KESİN BİR MİZANSEN"

MHP'deki muhalif isimlere yönelik saldırılara da değinen Bahçeli, "Ülkücüler başladığı işi yarım bırakmaz’ sözünüz farklı algılamalara neden oldu" sözleri üzerine; "Çok açık ve net. Öyle bir niyetin olmadığını söylüyoruz. Ülkücü ‘Ben seni konuşturmayacağım, toplantını şöyle yapacağım, sana da şunu yapacağım’ diyorsa gidip kürsüyü eliyle itip çıkmaz. Bu kesin bir mizansen. Böyle bir şeye biz karar vermiş olsak, o gerçekleşir. Ülkücü bir niyetle varmışsa tamamlar.

"LASTİĞE KURŞUN SIKAN BEYNE NİYE SIKMASIN"

Diyor ki lastiğimi patlattılar. Lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın. Ciddiye almamak lazım. Buna benzer şeyler muhtemelen daha da olabilir. Yolumuza devam etmeliyiz. Mesela kürsü yıkmak yerine Erdoğan’ın Almanya seyahatinde yanında bulunmayı tercih ederim. Kürsüyü niye yıkayım? Viyana kapılarına kadar gelmiş bir ecdadın evladıyım ben. İftirada alçaklığı bulursun da espride alçaklık olmaz.O hakarete girer." şeklide konuştu.

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