Bahçeli: İstanbul'dan aday çıkarmayacağız

MHP'den yerel seçimde ittifak tartışması sürerken dikkat çekici bir adım geldi.

Gazetecilerle bir araya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

Bahçeli konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da çıkarttığımız adayın kaç oy alacağı geçmişte belli. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkartıp 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var."

ANKARA VE İZMİR İÇİN TEMKİNLİ KONUŞTU

Ankara ve İzmir için ise temkinli konuşan MHP lideri ''İnceliyoruz'' dedi.

MHP'nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ''Bazı hizmetler yarıda kaldı'' diye konuştu.

"AK PARTİ AYNI YERDE ADAY GÖSTERİRSE İTTİFAKIN RUHU ZEDELENMEZ"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti aynı yerde aday gösterirse ittifakın ruhu zedelenmez. Onlar çıkarıyorsa biz de çıkartırız. 'Haydi gelin burada bir aday etrafında birleşelim' olabilir. Bunlar hep konuşulur. 'İlle de benim dediğim olacak' diyenleri de sırtımızda küfe yok ya taşıyacak durumda değiliz. Türkiye'yi düşünerek gerçekçi siyaset yapmaya çalışıyoruz."

3 BÜYÜK ŞEHİR UYARISI

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını dile getirdi.

GÜNEYDOĞU İÇİN AŞİRET GÖRÜŞÜ ÖNERİSİ

Doğu ve Güneydoğu için de aşiretlerin iradesi önemli uyarısı yapan Bahçeli, ''Adayın kim olduğunun dışında, Kürt kökenli Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan aşiretlerin iradesini alarak, onların iradesiyle adaylar belirleyerek PKK'yı siyasi boyutta da yok edebilecek bir birliktelik diyorum ben. Bu 30 ilde CHP, HDP eklemlenmiş bir yapıda seçime girer, PKK yanlısı kişiler aday gösterilir sonuç alınırsa bu defa terörle mücadelenin bir boyutu tartışmaya açılır'' diye konuştu.