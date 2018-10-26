Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonunda yok

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra İstanbul'a geçecek. İstanbul'da 3. havalimanının açılışını yapacak olan Erdoğan, burada bir de resepsiyon verecek.

Resepsiyona, açılışa gelecek birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanları katılacak.

BAHÇELİ KATILMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise, 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağı bildirildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ilk kez İstanbul'da düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını duyurdu.

Yaşanan af ve ittifak tartışmalarının ardından bu kararı alan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı'ndaki son resepsiyona katılmıştı.