Bahçeli Meclis'te grup toplantısında konuştu

TBMM'nin tatilden çıkmasının ardından partiler de grup toplantılarına devam ediyor.

Bugün ilk olarak MHP grup toplantısını gerçekleştirdi.

MHP grup toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"HER TÜRLÜ ENGELLEMEYE KARŞIN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"Meclis Genel Kurulu'nda 18 madeleik anayasa değişiliğiyle görüşmelere 9 Ocak'ta başlamış, 21 Ocak'ta sonuçlandırmıştık. Meclis parti grubumuza toplantılarımıza ara vermiştik. MHP her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir.

"MHP LOBİLERİN PARTİSİ DEĞİLDİR"

İradesizler azgınca faaliyettedir. Milletten kaçanların karanlık emelleri faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına ambargo koyamayacaklardır. Millet son karar mercidir. Millet hükmün sahibidir. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakaların partisi değil. Bizim yönümüz Hakka, yüzümüz halka dönüktür.





"48 YILDIR ŞEYTAN TAŞLADIK"

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu nedenle 48 yıldır şeytan taşladık, 48 yıldır melaneti kovaladık. İçimizden devşirlenler, dışarıdan toplananlar bu kutlu çatıyı devirmek için durmadan çalıştı. Türk'e kefen biçen kokuşmuşlar devamlı kör bir arayış içinde oldular, kirli bir fırsat kolladılar. MHP düşmanlığını diri tuttular. Göremedikleri bir gerçek vardı ki, MHP Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu simgesidir.

"BAŞKALARI GİBİ SORUMSUZ DAVRANAMAYIZ"

Anayasa değişikliği kapsamında yaptığımız değerlendirme ve evet kararımızın ağırlık merkezinde yoğunlaşan yakın tehditler bütünüyle hakim ve belirleyicidir. Ülkem ve milletim sonra partim ve ben siyasetimizin özeti de budur. Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. Tarihin yanlış yerinde duramayız. Aldatma ve kandırmaya heves edemeyiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktu, bizden alacaklı da yoktur. Pazarlık, arka kapı siyaseti, al-ver anlaşması, siyasi menfaat beklentisi bize uzak ve yabancıdır.



"BİZE LAF SÖYLEYENLER KİMLE YAN YANA OLDUKLARINI İTİRAF ETSİNLER"

Bize dava hatırlatması yapıp geçmişimizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler, ahlak ve cesareti varsa en başta kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmelidirler.