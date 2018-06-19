Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Nazlı Çelik, konuğu Devlet Bahçeli'ye "Neden aday olmadınız?" sorusunu yöneltti. Vekillerinin eksildiğine değinen Bahçeli, "Böyle bir durumda reklam olsun diye milleyi aldatıp aday olamam" diyerek cevap verdi.

"NEFSİMİ ÖNE ÇIKARTAMAM"

İhraçlar ve iftifalar ile 5 vekilin yolun başında ayrıldığını dile getiren Bahçeli, "Geride kalan 3-5 vekille de anlaşmazlıklar var. Bu durum içerisinde nefsini öne çıkartarak ben Cumhurbşakanı olacağım demenin bir manası var mı? Böyle bir nefsi ben taşımıyorum. Böyle bir şeye ihtiyaç da duymuyorum. Gerçekçi politika takip etmek, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demem lazım. Ben diyecek vasat yok. Onun için Ankara yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında kararımı açıklamıştım." dedi.

Devlet Bahçeli: Ben nefsimi öne çıkartmam VİDEO

"ADAYIMIZIN ERDOĞAN OLDUĞUNU EN BAŞINDA AÇIKLADIM"

8 Ocak'ta yaptığı toplantıya değinen MHP lideri, "Ben aday olmayacağımı ve bizden aday çıkmayacağını adayımızın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını söyledim. Çünkü Türkiye olursa biz varız. Böyle bir durumda reklam olsun diye milletin huzurubna çıkıp 3-5 mitingle 3-5 vaatle milleti neden aldatayım" şeklinde konuştu.