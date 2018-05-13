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Bahçeli: Sözümüzün arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi: Bu konuda kararlıyız.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 16:00..
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Bahçeli: Sözümüzün arkasındayız

Geçtiğimiz gün MHP Lideri çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, kader mahkumlarının af getirilmesini gündeme taşımıştı.

Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren Devlet Bahçeli'nin af talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur" dedi.

BAHÇELİ AF KONUSUNDA KARARLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af için yeni açıklama geldi. Bahçeli, "Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

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