Bahçeli'den bakanlık ve koalisyon iddialarına yanıt

Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.

"BU AK PARTİ HÜKÜMETİDİR"

Bahçeli, yeni kurulacak bir hükümette bakanlık MHP'ye bakanlık verileceği iddiaları üzerine; "Tamamen yanlış bir kanaattir. MHP'yi başka bir zeminde tartışmaya açmaktır. Bu arkadaşlara basın olarak saygı duyuyorum, biraz da dürüst ve ilkeli olmalarını tavsiye ediyorum. Şu an için 65. hükümet görevinin başındadır. Bu hükümet AK Parti hükümetidir. Dolayısıyla hükümetteki herhangi bir değişiklik kanaati kendilerine aittir. Cumhurbaşkanı bugün partisine dönmektedir. Bu onların işidir. Kamuoyu olarak bütün partilerin gelişmeleri takip etmeleri anlamına gelir. "Hükümette yer alacağız, şartlarımız şunlardır" gibi şeyler söz konusu değildir." dedi.

"BİZ YAMA PARTİSİ DEĞİLİZ"

AK Parti'yle kurulacak bir koalisyonda yer alacakları iddialarına ise Devlet Bahçeli; "Şu an için 35 kişi olabiliriz ancak özgül ağırlığımız oldukça fazladır. Biz başkalarının eksiğini gediğini tamamlamak için yama olmak için kurulan bir parti değiliz. Koalisyon iddiaları tamamen asılsızdır." diye cevap verdi.

ESPRİLİ YANIT

Öte yandan bir gazetecinin "2019'da Bahçeli de aday olur diye bilir miyiz?" sorusuna "Siz çok öngörülüsünüz" şeklinde cevap verdi.