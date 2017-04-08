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Bahçeli'den denize dökeriz diyen CHP'liye ağır sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'a gitti.

08.04.2017 - 14:10
  1. Haberler
  2. Politika

Afyonkarahisarlılara seslenen Bahçeli, "Evet çıkarsa İzmir'den denize dökeriz" diyen CHP'liye sert çıktı:

LAF ETTİ BAL KABAĞI, KOY TABAĞA YE SABAHA

"Bir CHP milletvekili diyor ki: 'Diyelim ki evet çıktı kimse heveslenmesin, Samsun'dan başlarız İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emzidiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz' Laf etti bal kabağı, koy tabağa ye sabaha. Söz konusu milletvekilinin tercümesi budur!

Bahçeli'den CHP'li vekile: Laf etti bal kabağı VİDEO

BUNLAR NE ZAMANDAN BERİ KAÇMAKTAN, KOVALAMAYA VAKİT BULMUŞLAR

Bu CHP milletvekilinin önüne katıp kovaladıkları sanıyorum hala kaçıyor. Şimdiye kadar denize döktükleri de muhtemelen yüzüyordur. Bunlar ne zamandan beri kaçmaktan, kovalamaya vakit bulmuşlardır!"

Bahçeli'den denize dökeriz diyen CHP'liye ağır sözler

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