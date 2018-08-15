Bahçeli'den ABD ve Trump'a tepki

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulununan Bahçeli'ye MHP'nin bozdurduğu dövizlerin ne kadar olduğu soruldu.

"HAZİNE YARDIMLARI DIŞINDA PARA YOK"

Bahçeli şu yanıtı verdi: "MHP hazine yardımının dışında hiçbir kişi kurum ve kuruluşa el açmaz. Hazineden ne almışsak partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada dövize bağlanmış olan banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Ne kadar paramızın olduğunu merak edenler bankadan sorabilirler.

Ama esas merak edilenler holdinglerden beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını dolar, ne kadarını euro, ne kadarını da Türk parası aldıklarını öğprenmek isteriz. Orada Türk parası yoktur, döviz ve euro vardır."

Bahçeli'den MHP'nin bozdurduğu dövizle ilgili açıklama VİDEO

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Türkiye bir yanda ekonomik afetin içine çekilmek istenirken, diğer taraftan doğal afetlerle boğuşmaktadır. Sel ve yangın felaketleri hepimizi derinden üzmüştür. Ordu'da yaşanan su baskınları, sel felaketleri, taşkınlar yüzbinlerce vatandaşımızın zarar görmesine yol açmıştır.

İnanıyorum ki afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılacaktır. Aşırı yağışlardan heder olan fındık üreticilerine acil desteğin verileceğinden ümit ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"MÜTTEFİK OLMANIN BİR ADABI, ANLAMI VARDIR"

Müttefik olmanın kavrayıcı bir adabı, kuşatıcı bir anlamı vardır ve olmalıdır. Buna bağlı ve sadık kalındığı müddetçe ilişkiler istikrarlı olacaktır. Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir. Türkiye-ABD arasında kurulan stretejik nitelikli ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır.

Yürütülen ittifak nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, politikalarını belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye özen göstermiştir. Aynı siyasi tutumu ABD yönetiminden göremediğimiz de bir gerçektir.

Türkiye ABD menşeli açık veya örtülü operasyonlara maruz kalmıştır. ABD'nin başkanlık koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Trump hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır, başına buyruktur, kabadır, kontrolsüzdür. Müttefikliği çiviye asmaktadır. ABD Başkanı ve çevreleri Türkiye'nin ekonomik sistemini düşürmeye odaklanmıştır. Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır.

"YAŞANANLAR UTAN VERİCİDİR, AYIP VE AHLAKSIZLIKTIR"

Yaşananlar utanç vericidir, ayıp ve ahlaksızlıktır. Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır. Türk ekonomisinin zaafları varsa da bunlar dövizdeki tırmanışın nedeni değildir. Trump tehlikeli bir alçalmanın tarafı haline gelmiştir. Yaptırım tehditleri, sorunlu beyanatlar kaosa dönüşmüştür. Bu durum kabul edilemez bir ilkelliktir.

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi sindireceğini, pes ettireceğini sanan evanjelist komplo bozguna uğrayacaktır. 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Trump'ın Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

"TRUMP BİR PAPAZIN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR"

ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır. Hata üstüne hata yapmaktadır. Trump, bir papazın peşine düşmüştür. Papaz ki şaibelidir. FETÖ ve PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış ve suçludur. ABD yönetimis papaz uğruna Türkiye ile köprüleri atacak bir duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan?

ABD'yi bir papaz için gemileri yakmaya götüren asıl sebepleri milletimiz Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir?

Pensilvanya'daki hain ülkemize iade edilirse papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. Trump dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan 30'a yakın ülkeyle karşılıklı olarak mevzilenmiştir. Bu gidişle ABD okyanusun karşı kıyısındaki düşman kampı olarak sivrilecektir.

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. İstiyorlar ki ağızlarına bakalım karşılarında el pençe divan duralım. ABD Türk milletini ya tanımıyor ya da tanımak istemiyor. Değil Trump değil döviz dünya üzerimize geldi milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri adım atan onlar gibi namerttir."