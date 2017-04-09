Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ölüm yıldönümünde Alparslan Türkeş'in kabriniz ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÜLKÜCÜ CAMİAYI MUTLU ETTİ"

Bahçeli, "Alparslan Türkeş Bey'in ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabir ziyareti beni memnun etti, Cumhurbaşkanı'nın dua okuması, toprağa su dökmesi güzel bir davranış. Kendisini telefonla arayıp teşekkür ettim. Bu ziyaret ülkücü camiayı da memnun etmiştir." dedi.

Habertürk'ten Sibel Erdem'in haberine göre gazetecilerle bir araya gelen Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLockçu vekil iddiası ile Başbakan Binali Yıldırım'ın "Darbenin siyasi ayağı yok" sözleri soruldu.

"ANLAŞILMASI GÜÇ LİDER KONUMUNA GELİYOR "

MHP lideri Bahçeli, 15 Temmuz için "Kontorllü darbe" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, bildiklerini açıklamaya çağırdı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Kontrollü darbe kavramını dikkate aldığınız takdirde, sabaha kadar darbenin şiddeti hafifletildi. Türkiye kontrollü hale geldi. Bunu darbenin kontrollü olmasına bağlıyorsa çok büyük fark var. Kontrollü darbe kavramını açıklaması lazım. Anlaşılması güç lider konumuna geliyor." dedi.