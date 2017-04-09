taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünde kabrini ziyaret etmesi ülkücü camiayı mutlu etti.

09.04.2017 - 13:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ölüm yıldönümünde Alparslan Türkeş'in kabriniz ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÜLKÜCÜ CAMİAYI MUTLU ETTİ"

Bahçeli, "Alparslan Türkeş Bey'in ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabir ziyareti beni memnun etti, Cumhurbaşkanı'nın dua okuması, toprağa su dökmesi güzel bir davranış. Kendisini telefonla arayıp teşekkür ettim. Bu ziyaret ülkücü camiayı da memnun etmiştir." dedi.

Habertürk'ten Sibel Erdem'in haberine göre gazetecilerle bir araya gelen Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLockçu vekil iddiası ile Başbakan Binali Yıldırım'ın "Darbenin siyasi ayağı yok" sözleri soruldu.

"ANLAŞILMASI GÜÇ LİDER KONUMUNA GELİYOR "

MHP lideri Bahçeli, 15 Temmuz için "Kontorllü darbe" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, bildiklerini açıklamaya çağırdı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Kontrollü darbe kavramını dikkate aldığınız takdirde, sabaha kadar darbenin şiddeti hafifletildi. Türkiye kontrollü hale geldi. Bunu darbenin kontrollü olmasına bağlıyorsa çok büyük fark var. Kontrollü darbe kavramını açıklaması lazım. Anlaşılması güç lider konumuna geliyor." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

170
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

85
Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

55
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

130
ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

22
Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

68
Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

403
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM