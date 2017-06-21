Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YÜRÜYÜN YÜRÜMESİNE DE..."

CHP'nin yürüyüşüyle ilgili MHP lideri, "Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin! Büyük Türk düşünürü, yüz akımız, iftiharımız Yusuf Has Hacib bakın ne söylemiş, neyi öğütlemiş." dedi.

"FETÖ'CÜLERLE BİR OLANLAR..."

Bahçeli, "FETÖ’cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti,ne ahlakı ağızlarına almasınlar, komik kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Eğer hak, hakkı olanda değilse adalet yoktur. Eğer aklı ve haklı olan değil; pazısı güçlü,parası çok olan kazanıyorsa adaletsizlik egemendir. Adalet bir hakkın hak sahibine devir işlemi, teslim meselesidir.

"YÜRÜYORLAR, YAZIYORLAR, NEYMİŞ ADALET YOKMUŞ"

Adalet yoksa zulüm vardır, zulmet hâkimdir, felaket yürüme mesafesindedir. Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dillendirenlere lafım çoktur.

TÜZÜK KURULTAYI İPTALİ

Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hakim olunca adalet mülkün temelidir;olmayınca adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlülük değil mi? Mahkemelerden lehte karar çıkınca yaşasın, aksi yönde bir sonuç alınırsa kahrolsun; bu artık kof ve ucuz söylemlerin alıcısı yoktur.

MANİSA'DAKİ ASKERLERİN ZEHİRLENMESİ

23 Mayıs’tan beri özellikle kahramanlarımız Manisa’da gıda zehirlenmesi yaşıyor. Bu rezil hadise bir yönüyle adaletsizlik sayılmayacak mı? Vatan nöbeti tutan askerimiz yediği ekmekten, içtiği su ve çorbadan emin değilse, kendini güvende hissetmiyorsa, Türkiye var olur mu? Askerlerimizin zehirlenmesi adli veya idari bir vakadan öte, aynı zamanda bir insanlık sorunu, aynı zamanda milli güvenlik onurudur.