Bahçeli'den yeni darbe iddialarına sert tepki

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Yine darbe iddiaları ortaya atılmaktadır" ifadelerini vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EĞER BİR DAHA BÖYLE BİR DARBE OLURSA..."

"Rodos adasına kaçan darbecilerin, 'bu sefer daha çok kan akacak' dedikleri dile getirilmektedir. Eğer bir daha böyle bir darbe olursa, gömülecek ne bir yer ne de cesedinin başına dikilecek mezar taşı bulunmayacaktır. Darbecilerin gelecekleri varsa, görecekleri de vardır.

"KONTROLLÜ DARBE ÇIĞIRTKANLIKLARINA EYVALLAH DEMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin kazanım ve miraslarından taviz vermeyeceğiz. Kontrollü darbe çığırtkanlıklarına 'eyvallah' demeyeceğiz"